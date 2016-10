Through the Woods – Steam Release

Das norwegische Studio Antagonist hat vor Kurzem das Spiel Through the Woods veröffentlicht. Viel Lob kam bereits nach den ersten Testversionen des Spiels. IGN hat dem Spiel zum Beispiel den Titel „Most anticipated Horror Game of 2016“ gegeben.

With the preview and review versions out, we’ve already received some great feedback for Through the Woods. So we are now looking forward to our supporters, fans and all the gamers enjoying the fruits of our hard work. We’ve finished on time and releasing days before Halloween, the timing could not be better for a horror game,

meint Dan Wakefield, CEO von Antagonist.

In Through the Woods spielt man eine Frau, die wie man sich bereits denken könnte, sich durch einen dunklen Wald bewegt. Die Geschichte des Spiels dreht sich um die Geschehnisse, die mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben. Sie zwingt sich, den Weg ihres Sohnes in den Wald zu verfolgen, um ihn zu finden und wieder in die Arme schließen zu können.Der Wald ist dabei sehr stark von der nordischen Mythology und norwegischen Volksgeschichten beeinflusst, was die Story noch einmal interessanter macht.

Das Team von Antagonist hat bei der Entwicklung des Spiels das Ziel verfolgt, den Wald so zu gestalten, wie sie ihn sich als Kinder vorgestellt haben. Dunkelheit, ein großes Potential, sich darin zu verlaufen und ein beängstigendes Gefühl sind einige Beschreibungen dafür. In Verbindung mit mit der Story und dem hochqualitativen Sound-Design, was ebenfalls ausgezeichnet wurde, verspricht Through the Woods ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu werden.

Seit dem 27. Oktober ist das Spiel auf Steam erhältlich.