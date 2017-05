THQ Nordic – Koch Media wird Vertriebspartner

Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, ist Koch Media ab sofort der Vertriebspartner von THQ Nordic. Das bedeutet, dass die aktuellen Spiele, wie beispielsweise Die Gilde 3, ELEX oder auch Spellforce 3 gemeinsam mit Koch Media in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und den BeNeLux-Staaten veröffentlicht wird.

Georg Klotzberg, Sales Director THQ Nordic, sagt dazu:

Mit Koch Media konnten wir uns einen sehr guten und zuverlässigen Partner mit solidem Vertriebskonzept sichern. Nachdem der Fokus in den vergangenen Jahren unserer internationalen, vertrieblichen Positionierung galt, ist es nun an der Zeit das Ganze auch verstärkt in den Heimmärkten umzusetzen. Klingt ungewöhnlich, ist es auch, aber manchmal funktionieren gerade diese Herangehensweisen.