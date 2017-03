The Witcher – Doch noch nicht zu Ende?

CD Projekt RED hat die ursprüngliche Aussage zum The Witcher-Franchise wohl noch einmal überdacht. Denn beim Release von The Witcher 3: Wild Hunt galt noch, dass dies das letzte Spiel mit Geralt sei. Anscheinend hat man sich von dieser Meinung ein wenig distanziert. Der massive Erfolg des Spiels könnte ein Faktor für diese Entscheidung gewesen sein. Schließlich wurde das Spiel mit unzähligen „Spiel des Jahres“ und weiteren Preisen ausgezeichnet. Die über zehn Millionen verkauften Kopien von The Witcher 3 hatten vielleicht auch ein Wörtchen dabei mitzureden. Außerdem brachte das Spiel sogar noch das Kartenspiel Gwent hervor. Scheinbar gelang dem Studio einfach alles, nachdem sie The Witcher 3 veröffentlicht hatten. Es wäre doch mehr als nachvollziehbar, an diesen Erfolg anzuknüpfen?! Können die Spieler auf ein neues The Witcher-Spiel hoffen?

CEO von CD Projekt RED Adam Kicinski hat offenbar eine klare Meinung zu dem Thema:

It would be unfair to fans not to make one. We have been working in this universe for more than a decade now and I do not think it’s going to be the end of it. It is still early to talk about it, but we have not forgotten this series.