The Witcher – Als Netflix-Serie bestätigt

Für Fans von The Witcher fällt heute Weihnachten und Ostern auf einen Tag: Wie die englischsprachige Seite Kotaku heute mitteilte, wurde eine Netflix-Serie die in der Witcher-Welt angesiedelt ist, bestätigt. Auch der Autor Andrzej Sapkowski, auf dessen Bücher die Videospiele basieren, ist als kreativer Berater an der Produktion der Serie beteiligt. Sapkowski äußerte sich mit einem Statement zu der Ankündigung:

„I’m thrilled that Netflix will be doing an adaptation of my stories, staying true to the source material and the themes that I have spent over thirty years writing.“