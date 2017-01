The Wild Eight – Release, Preis und Early Access

Im letzten Jahr noch baten die Entwickler HypeTrain für ihr Projekt The Wild Eight bei Kickstarter um euer Geld. Nicht einmal ein Jahr später erscheint das Spiel nun via Early Access.

Konkret ist es nämlich bereits am 8. Februar, also in etwas mehr als einer Woche, soweit. Preislich werden rund 20 Euro veranschlagt. In The Wild Eight erleben wir mit bis zu sieben Mitspielern klassisches Survival, umhüllt von einer spannenden Geschichte.

Temperaturen unter 0°C und Hunger sind nicht einmal ansatzweise der gefährlichsten Hürden denen du dich stellen muss. Verlassene Labore der Regierung und Militärbunker sind voller fataler Überraschungen. Es scheint als hätte die Regierung Experimente durchgeführt und irgendetwas ist schrecklich schief gelaufen. War der Flugzeugabsturz ein Unfall oder das Ergebnis etwas viel unheimlicheren? Du musst die Wahrheit aufdecken um es dort lebend rauszuschaffen!

What is going to be added as a part of the Early Access updates:

– Game balance and bug fixes based on your feedback

– New side-quests and objects

– A more advanced combat system including shooting

– Better user interface and map

– New languages

– Mac and Linux Support

Der Entwickler, welcher ab sofort unter dem Name Fntastic! bekannt ist, kündigt an, dass man alle zwei Wochen neue Updates an den Mann bringen will. Des Weiteren erhalten Early Access Käufer eine besondere kosmetische Belohnung im Spiel.