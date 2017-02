The Wild Eight – Early Access startet am 8. Februar

Bereits im Herbst 2016 sollte uns das eisige Survival Abenteuer The Wild Eight beglücken. Nachdem dieser Release von den Entwicklern dann allerdings auf drei bis vier Monate verschoben wurde, gab es lange Zeit keine Anzeichen für eine weitere Veröffentlichung. Jetzt startet der Titel in bereits zwei Tagen, also am 8. Februar auf Steam in einer Early Access Phase. Laut den Jungs und Mädels von Fntastic soll die Version bereits vollständig spielbar sein und wird nurnoch um einige Quests und Items erweitert. Auch am Gameplay wird wohl noch ein wenig geschraubt werden.

In The Wild Eight seid ihr Teil einer achtköpfigen Gruppe die nur knapp den Flugzeug Absturz über Alaska überlebt. Was gilt nun natürlich als Priorität? Überleben natürlich. Survival Junkies dürfen sich also auf viele, spannende Stunden freuen. Neben einer PC Version wird der Titel auch eine PS4 und Xbox One Adaption spendiert bekommen. Release Termine für diese stehen allerdings noch aus.

Steht ihr auf das eisige Survival Gameplay, oder bleibt ihr doch lieber in wärmeren Gefilden? Könnt ihr Survival Games überhaupt noch sehen, oder habt ihr bereits genug von dem Kram? Teilt gerne eure Meinungen mit uns.