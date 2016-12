The Walking Dead: Staffel 3 – Doppelter Start und neuer Trailer

Die beliebte Spielserie The Walking Dead von Telltale Games zur gleichnamigen TV-Serie geht bald in die dritte Runde. Kurz vor der Veröffentlichung der dritten Staffel haufen sich die Informationen rund um das Spiel und somit auch die guten Nachrichten für Fans.

Erstens wird am 20.12.2016 nicht nur die neue Staffel gestartet, sondern sogar gleich doppelt gefeiert. Denn sowohl die erste als auch zweite Episode werden zeitgleich veröffentlicht. Wir dürfen also kurz vor Weihnachten uns auf die doppelte Ladung Zombies freuen! Wenn das nicht für die Weihnachtsstimmung sorgt, was dann?

Außerdem erhalten wir einen neuen Trailer, der uns tiefere Einblicke in die neue Staffel erlaubt. Letzlich sei noch gesagt, dass wir Spielstände der ersten beiden Staffeln importieren können. Den Fehlern der Vergangenheit entkommt ihr also nicht! Eine Boxed Edition inklusive Season Pass wird am 17.02.2017 ebenfalls veröffentlicht.