The Walking Dead – Spiel verzögert sich

Zombies sind aktuell auf jedem Hypetrain vorzufinden. Die untoten Wesen erfreuen sich enormer Beliebtheit, seien es Videospiele, Filme oder Serien. Die Ankündigung von einem coop-basierten The Walking Dead, entwickelt von den PayDay-Machern höchstpersönlich, zur gleichnamigen Serie und Comic von Robert Kirkman, stieß entsprechend auf freudige Resonanz.

Starbreeze plante das Spiel ursprünglich für das Jahr 2016. Allerdings wurde der Release kurz darauf auf die zweite Hälfte 2017 verlegt. Nach einer neuesten Stellungnahme dürfen wir nun doch nicht in diesem Jahr mit The Walking Dead rechnen. Um eine möglicht gelungene Spielerfahrung zu bieten und dem Potential gerecht zu werden, möchten sich die Entwickler einfach mehr Zeit nehmen. Entsprechend wurde der Titel nun auf die zweite Hälfte des nächsten Jahres erneut verschoben.

Genaue Informationen über die Entwicklung sollen morgen per Livestream auf Twitch bekannt gegeben. The Walking Dead wird also erst 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.