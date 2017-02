The Walking Dead: A New Frontier – Dritte Episode und Retail-Trailer

Die Telltale Serie zu The Walking Dead erfreut sich größter Beliebtheit und befindet sich mit The Walking Dead: A New Frontier bereits in der dritten Staffel. Die aktuelle Staffel wird hierzulande ab dem 02.03.2017 endlich auch als Retailversion verfügbar sein. Die Disc kommt in einer Season Pass Fassung, das bedeutet die beiden ersten beiden Episoden sind enthalten sowie Downloadzugang zu allen weiteren Episoden der dritten Staffel. Einen entsprechenden Trailer erhalten wir gleich dazu:

Passend zur Retailfassung wird demnächst auch die dritte Episode der laufenden Staffel erscheinen. Obwohl bisher kein genauer Release bekannt gegeben wurde, hat Telltale die Episode „Above the Law“ für den kommenden Monat März versprochen. Wir müssen also nicht lange warten, bis wir die Leiden der jungen Clementine weiter verfolgen dürfen. Die Retailfassung wird für PS4 und Xbox One erhältlich sein.