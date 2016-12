The Walking Dead – „A New Frontier“ Behind the Scenes

2012 gelang den Jungs und Mädels von Telltale Games mit ihrer Videospiel Adaption von The Walking Dead ein wahrer Durchbruch. Der interaktive Film war geboren. Das Storytelling war wichtiger als die Spielmechanik. Bis heute ist die Spieleschmiede dieser Tradition treu geblieben und nach vielen anderen verarbeiteten Lizenzen, kommt nun die bereits dritte Staffel „A New Frontier“ auf alle Freunde des gepflegten Zombie Wahnsinns zu.

Das Spiel ist bereits für PC, Playstation 4, Xbox One, sowie iOS und Android erschienen und wird die Geschichte nach der zweiten Staffel fortführen. Allerdings soll es auch eine Art Neuanfang der Story geben. Wir sind gespannt, was Telltale uns wohl diesmal zu erzählen haben.

Weiterhin wird der Spieler mit der allseits beliebten Clementine unterwegs sein in Begleitung von Javier. Welche Schwierigkeiten werden auf die beiden Überlebenden in dieser Welt des Horrors zukommen? Das Studio will uns das ganze etwas schmackhafter machen und haben passend zum Release ein Behind the Scenes Video veröffentlicht, in dem nicht nur hinter die Kulissen geschaut wird, sondern die Entwickler auch persönlich das eine oder andere Wort zu sagen haben.

Quelle: playm.de