The Turing Test – PlayStation 4 Version noch im Januar

Das Sci-Fi-Puzzler The Turing Test ist seit August 2016 bereits für die Xbox One und den PC verfügbar. Jetzt hat Entwickler Bulkhead Interactive bekannt gegeben, dass das Spiel am 23. Januar auch für die PlayStation 4 erscheinen wird.

In der Rolle von Ava Turing darf der Spieler in der Ego-Perspektive verschiedene Rätsel in einer Forschungsstation auf dem Jupiter-Mond Europa lösen und dabei die Wahrheit hinter den Ereignissen der Station aufdecken. Das Spiel erinnert dabei an eine Art Portal, gemischt mit einer Prise 2001: A Space Odyssey.

Die Kritiken zum Spiel fielen weitgehend positiv aus. The Turing Test ist nicht der erste Puzzler von Bulkhead Interactive. Bereits Anfang 2015 veröffentlichten die damals noch getrennten Entwicklerstudios Deco Digital und Bevel Studios den Titel Pneuma: Breath of Life, der auch ins Xbox Live Games with Gold Programm aufgenommen wurde. Im Anschluss daran erfolgte der Zusammenschluss zu Bulkhead Interactive. Aktuell arbeitet das Studio an Battalion 1944, einem im zweiten Weltkrieg angesiedelten Mehrspieler-Shooter.