The Town of Light – Neuveröffentlichung für alle Plattformen

The Town of Light existiert bereits seit einiger Zeit, wird nun aber generalüberholt auf PC, Xbox One und PS4 erscheinen.

Die sogenannte Enhanced Edition soll im 2. Quartal 2017 verfügbar sein und neben neuen Rätseln die Story erweitern und grafische, sowie spielerische Verbesserungen mitbringen. In der bereits jetzt erhältlichen Fassung spricht Pandorya die Protagonistin des Spiels, dies scheint so zu bleiben.

Unverändert bleibt auch die grundlegende Idee des Spiels. Man schlägt sich durch eine vor Jahren schon geschlossene Anstalt, in der man einen großen Teil seines Lebens verbracht hat, um offene Antworten zu Ereignissen zu finden. The Town of Light basiert dabei auf wahren Begebenheiten, die Anstalt sowie einige darin stattgefundenen Ereignisse sind ins Spiel übernommen worden.