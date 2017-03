The Surge – Releasedatum bekannt

Nachdem ein Trailer verriet, dass The Surge im Mai diesen Jahres erscheinen solle, wurde es um das Releasedatum wieder still. Zwar veröffentlichte Publisher Focus Home Interactive fleißig neues Gameplay , doch wann genau das Sci-Fi Rollenspiel im Dark Souls-Stil erscheint, war bis heute noch nicht bekannt.

Die Shop-Seite von Amazon verrät nun aber: The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für Entwickler und Publisher also noch zwei Monate Zeit, uns weitere Einblicke in das Spiel zu verschaffen.

In The Surge spielen wir Warren, der wohl den schrecklichsten ersten Arbeitstag aller Zeiten erlebt. Nach einem kurzen Schwächeanfall stellt er fest, dass sich die Welt um ihn herum drastisch verändert hat. Seine Mitarbeiter bei CREO haben sich in gefährliche Monster verwandelt und die Roboter der Firma laufen Amok. Unsere Preview zum Spiel vermittelt einen ersten Eindruck darüber, wie sich das Spiel anfühlt.