The Surge – Reactions Trailer

The Surge konnte seit seinem Release vor ein paar Wochen die Community begeistern. Mit dem frischen Gameplay und dem interessanten Setting sind Focus Home Interactive und Deck13 in einer wahren Goldgrube gelandet. Die positive Resonanz gefällt natürlich auch den Verantwortlichen hinter dem Spiel, so haben sie sich unter anderem mit einem Accolades Trailer bereits kurz nach Release den vielen sehr guten Kritiken angenommen.

Die Beobachtung des Community-Feedbacks geht aber anscheinend noch viel weiter, denn nun erhalten wir einen Reactions Trailer, der die verschiedensten Reaktionen von Streamern zum Spiel zusammenfasst. Das Rollenspiel scheint dabei für allerlei Expressionen in den Gesichtern der Spieler zu sorgen, aber seht doch einfach selbst:

Das Spiel ist seit dem 16.05.2017 für PC, PS 4 und Xbox One erhältlich.