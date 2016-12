The Surge – Neues Footage zeigt Kämpfe

Mit The Surge verfolgt Deck13 weiterhin die Spuren von Dark Souls. Schon ihr früheres Projekt, Lords of the Fallen, wurde als echte westliche Alternative zu dem japanischen RPG gehandelt. Auf der diesjährigen gamescom erklärten die Entwickler uns, wie stolz sie auf diesen Vergleich sind.

Mit einem ähnlichen Konzept, aber einem gänzlich anderen Setting, will The Surge uns auf die Hörner nehmen. Schaut euch die Kämpfe im neuesten Footage an:

Das Spiel hat noch kein Erscheinungsdatum. Unsere Eindrücke von der gamescom findet ihr hier.