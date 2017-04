The Surge – Neuer Trailer

Das anstehende Action-RPG The Surge wird sicherlich nichts für schwache Nerven. Das Spiel aus dem Hause Deck 13 punktet dabei mit einem besonderen System im Bezug auf das Kämpfen und Plündern von Feinden. Focus Home Interactive elaboriert nun etwas genauer, was diese Aussage eigentlich bedeutet.

So ist es möglich im Kampf gewisse Körperteile spezifisch anzuvisieren und auf diese Weise das mögliche Loot zu bestimmen. Die Präzision ist dabei so genau, dass einzelne Körperteile einfach kurzerhand entfernt werden. Ein neuer Trailer zeigt dieses System in all seiner blutigen Genauigkeit. Wer also wissen möchte, warum die Ausrüstung hierbei einen besonderen Gameplay-Part erfüllt, der kann dies nun live sehen:

The Surge wird schon in etwas mehr als einem Monat erscheinen, genauer gesagt am 16.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One.