The Surge – Neuer Trailer zeigt intensive Kampfszenen

The Surge ist das neuste Action-RPG von Entwicklerstudio Deck 13. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch das anspruchsvolle und intensive Gameplay à la Dark Souls aus. Das Setting ist allerdings ein völlig Anderes. The Surge spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit alle Ressourcen des Planeten aufgebraucht hat. Vielzählige Krankheiten und Kämpf um die verbleibenden Ressourcen sind der Grund für die zunehmende Zerstörung der Zivilisation. Während der Spieler ausgestattet mit einem Exoskelett durch zerstörten Überreste eines Komplexes von CREO streift, lauern ihm immer wieder zahlreiche Gegner auf. CREO ist ein Unternehmen, dass sich die Rettung der Welt als Aufgabe gestellt hat. Augenscheinlich hat das jedoch nicht so ganz gut funktioniert.

Natürlich ist diese Zukunft kein einfaches Pflaster. Der Spieler muss sein ganzes Geschickt aufwenden, um am Leben zu bleiben. Schließlich muss man sich seinen Platz in dieser Welt erst verdienen. Denn die zahlreichen Gegner stellen ihn immer wieder auf die Probe. Nach getaner Arbeit kann er sich ihre Waffen klauen, damit er gewappnet ist für den nächsten Gegner. Genau das sieht man auch im neuen Trailer. Kämpfe mit unterschiedlichen Gegnern und das Ausrüsten der Waffen von den Gefallenen. Immer mit dem Kommentar von CREO im Nacken.

The Surge wird am 16.Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.