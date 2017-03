The Surge – Neue Artworks veröffentlicht

Nicht mehr lange und wir können The Surge in eigenen Händen halten. Aber bis es soweit ist müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Um uns dementsprechend nicht auf dem Trockenen sitzen zu lassen, hat Deck 13 ein paar Artworks zum Spiel veröffentlicht.

Deck 13 hat sich mit Lords of the Fallen bereits einen Namen gemacht und versucht nun mit The Surge an diesen Erfolg anzuknüpfen. Ein völlig neues Setting und eine neue Mechanik sollen dies bewerkstelligen. Dabei läuft es immer noch auf Kämpfe Mann gegen Mann hinaus.

Der Spieler befindet sich in einem Areal einer CREO Fabrik, die nicht mehr in bestem Zustand ist. Denn die Zivilisation ist schon lange nicht mehr präsent. Roboter und treue Mitarbeiter in Exo-Skelett Anzügen wollen unserem Protagonisten ans Leder. Gut, dass dieser auch ein Exoskelett besitzt. Auf der Suche nach einer Antwort, warum es in der Fabrik drunter und drüber geht, muss der Spieler sich gegen zahlreiche Gegner durchsetzen. Dabei kann er sich immer mit den Waffen der Gefallenen ausrüsten. Schließlich gilt es immer stärkere Gegner zu besiegen.

The Surge wird im Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.