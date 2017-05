The Surge – Launch-Trailer veröffentlicht

The Surge ist zwar noch ein paar Tage entfernt, doch schon jetzt veröffentlicht Entwickler Deck 13 den Launch-Trailer. Dieser zeigt in den ersten Minuten die Utopie, die sich das Unternehmen CREO vorstellt und was daraus geworden ist.

Das Spiel erscheint am 16. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Genreverwandt ist es mit der Dark Souls-Reihe. In packenden Kämpfen müssen sich die Spieler herausfordernden Gegnern stellen und herausfinden, was bei CREO schief gelaufen ist.