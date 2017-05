The Surge – Accolades Trailer

Mit The Surge sind Focus Home Interactive und Deck13 wohl auf eine wahre Goldgrube gestoßen. Kritiker weltweit loben das Spiel das durch sein interessantes Sci-Fi-Setting und frischen Gameplay-Mechaniken zu überzeugen weiß.

Nachdem schon unzählige sehr positive Reviews veröffentlicht worden sind, dürfen wir uns jetzt auf einen Accolades Trailer freuen. Dieser zeigt neben weiterem Gameplay auch so manche Zitate, welche im Kopf geblieben sind.

Bei der positiven Resonanz dürfen wir uns natürlich auch weitere Inhalte freuen. Die Erweiterungen werden schon bald von Focus Home Interactive und dem verantwortlichen Entwicklerteam bei Deck13 bekannt gegeben. The Surge ist seit wenigen Tagen offiziell erschienen und ist für den PC, die PS4 oder die Xbox One zu erwerben. Wer weitere Inhalte zu The Surge sehen möchte, der findet hier Launch-Trailer, Gameplay und zusätzliche Informationen.