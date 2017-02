The Surge – 14 Minuten Gameplay

Focus Home Interactive hat einen neues Gameplay-Video zu The Surge hochgeladen, welches nicht unerhebliche 14 Minuten an Gameplay-Material zeigt.

Im Video erläutert Game Designer Adam Heteyni die verschiedenen Aspekte von The Surge, die das Spiel besonders machen. Zum Beispiel spricht er das Kampfsystem an, bei dem man hauptsächlich horizontale und vertikale Schläge ausführen kann. Der Grund für diese spezielle Herangehensweise an das Kampfsystem begründet er damit, dass die Gegner unterschiedlich gepanzert sind und man je nach Position der Rüstung die Schläge anders ausrichten muss. Außerdem kann man die Gegner plündern und man kann dadurch Daten über ihre Anatomie sammeln. Abgeschnittene Körperteile mit mechanischen Waffen können wir dann aufsammeln und selbst im Kampf einsetzen.

Story technisch befindet sich der Charakter im Spiel in einer Fabrik von CREO, in der etwas sehr schief gelaufen ist. Der Charakter ist auf dem Weg zu den Firmenchefs, die vielleicht mehr über die Umstände wissen und schlimmeres verhindern könnten. Wir befinden uns in einem abgeschlossenen, in Quarantäne befindlichen Areal der Fabrik und müssen unseren Weg durch die zerstörten Gänge bahnen. Durch verschiedene Implantate kann man den Exoskelett-Anzug upgraden und unterschiedliche Fähigkeiten freischalten beziehungsweise verbessern.

The Surge erscheint Mai 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.