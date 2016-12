The Silver Case – HD Remake für PS4 nächstes Jahr

NIS America hat angekündigt, dass das HD-Remake des Visual Novels The Silver Case im nächsten Jahr für die PlayStation 4 erscheinen wird.

The Silver Case ist das Erstlingswerk von Entwickler SUDA51 und seinem Studio Grasshopper Manufacture, welche unter anderem für die Titel Killer is Dead, killer7, LET IT DIE und Lollipop Chainsaw bekannt sind. Details zur Handlung des Spiel, das 1999 bereits für die PlayStation erschienen ist, konnte man der Ankündigung ebenfalls entnehmen:

Im Jahr 1999 hält ein Serienmörder die Stadt in Atem. Die Morde scheinen mit dem berüchtigten „Silver Case“ vor 20 Jahren in Verbindung zu stehen. Die Detektive verdächtigen daher Kamui Uehara, den damaligen legendären Serienmörder und Attentäter von mehreren Regierungsbeamten. Doch wer ist dieser Serienkiller tatsächlich? Ist Kamui wirklich zurückgekehrt oder werden seine Taten imitiert? Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Mitglieds der Special Force Unit und erhält die Aufgabe den Serienmörder zu finden. Um die Wahrheit aufzudecken, muss der Spieler in der Stadt ermitteln, Zeugen befragen, diesen Informationen entlocken, Rätsel lösen und Beweise sichern.

The Silver Case wird ab 21. April 2017 zum Preis von 29,99 Euro für die PlayStation 4 erhältlich sein. Im NIS Online Store soll zudem eine Limited Edition erscheinen. Die PC-Version des HD-Remakes ist bereits seit 07. Oktober 2016 verfügbar.