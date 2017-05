The Lost Child – Neues Rollenspiel vom El Shaddai-Schöpfer

Der Schöpfer und Charakter-Designer von El Shaddai: Ascension of the Metatron, Takeyasu Sawaki, hat ein neues Spiel angekündigt. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu wurde das neue, rundenbasierte Rollenspiel erstmals vorgestellt. Bei dem neuen Projekt handelt es sich um den Titel The Lost Child.

Allzu viele Details zu The Lost Child sind noch nicht bekannt, auch der erste Teaser-Trailer liefert nicht sehr viele Einblicke. Das Abenteuer soll im mythischen Konzept von El Shaddai: Ascension oft he Metatron angesiedelt sein und der Charakter Lucifel, der in El Shaddai aufgetaucht ist, soll auch in The Lost Child eine Rolle spielen. Die Handlung soll sich mit einem Konflikt der Dämonen im moderne Japan befassen.

Erscheinen soll der Titel im Sommer für PS4 und PS Vita, was erst einmal nur für Japan gilt.