The Long Dark – Release der Vollversion im August

The Long Dark ist einer der vielen Titel bei Steam, welcher sich seit einer gefühlten Ewigkeit im Early Access befindet. Nachdem der angekündigte Story Mode wieder und wieder verschoben wurde, überraschte Entwickler Hinterland Studio heute mit der Ankündigung zur Veröffentlichung der Vollversion im August.

Am 1. August soll Version 1.0 von The Long Dark erscheinen, welche den Untertitel Season 1: Wintermute trägt. Passend dazu hat man auch eine sehr ausführliche FAQ veröffentlicht, die die meisten Fragen der jahrelangen Fans beantworten sollte. Doch was genau ist Wintermute?

Q: What is WINTERMUTE?

A: WINTERMUTE is the name of our first season of “story mode” — five episodes that cover the story of bush pilot Will Mackenzie, and Dr. Astrid Greenwood, as they explore the Northern Canadian wilderness in the aftermath of a geomagnetic disaster that has plunged their world into “the long dark”.