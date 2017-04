The Legend of Zelda – Zukünftig immer mit einer Open-World?

Zusammen mit der Nintendo Switch erschien auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das neue Abenteuer von Link hat einige Traditionen gebrochen und verfolgt ein völlig neues Konzept, dennoch wurde es zum bestbewerteten Videospiel 2017 und erhielt auch von Kritikern und Fans hervorragende Rezensionen.

Besonders legt der Titel den Fokus auf die gigantische, offene Spielwelt die ihr nach Belieben erkunden könnt. Es gibt keinen linearen Weg mehr, keine konkrete Vorgabe der ihr zwingend folgen müsst, sondern ihr könnt einfach machen worauf ihr Lust habt. Theoretisch könntet ihr sogar direkt nach Beginn des Spiels zum Endboss gehen. Ein Konzept was sich gänzlich von den alten Zelda-Teilen unterscheidet.

Aufgrund des Erfolges von Breath of the Wild, stellt sich nun die Frage ob dieses Open-World-Konzept nun auch zukünftig beibehalten wird oder ob man dennoch wieder zu den alten Wurzeln zurückkehrt? Laut Producer Eiji Aonuma wird das Open-World-Konzept zukünftig wahrscheinlich zur Standard-Formel, dies teilte er in einem Interview mit.

Eine direkte Bestätigung ist dies zwar nicht, aber es klingt sehr Wahrscheinlich, dass auch das nächste Abenteuer von Link mit einer großen, offenen Spielwelt aufwartet. Wie steht ihr dazu? Oder hättet ihr lieber wieder ein The Legend of Zelda ganz im alten Stil?