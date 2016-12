The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wii U-Version gecancelt?

Zurzeit läuft eine äußerst heiße Diskussion im Neogaf-Forum, darüber, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Wii U gecancelt wurde. Dies würde bedeuten, dass der Titel somit nur noch für die Nintendo Switch erscheinen würde, wenn dem der Wahrheit entspricht.

Grund für die Einstellung der Wii U-Version seien technische Probleme. Dies berichtet zumindest eine japanische Webseite, die auch von einer Einstellung von Pre-Ordern auf Amazon, von diversen japanischen Händlern, aufweisen. Erst gestern wurde bekannt gegeben, dass Yooka-Laylee nicht für Wii U erscheinen wird, da man aufgrund von technischen Problemen den Titel stattdessen für Nintendo Switch bringt. Und nun soll auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht mehr für Wii U erscheinen?

Ein offizielles Statement von Nintendo bleibt noch aus, aber diese Diskussion und Annahme sollte mit größer Vorsicht genossen werden. Immerhin hat man The Legend of Zelda: Breath of the Wild schon zu genüge auf der Wii U präsentiert bekommen und manche konnten den Titel auf besagter Konsole bereits anspielen. Auch auf den Game Awards, hat man den Titel auf der Wii U präsentiert und bisher sahen die Gameplay-Materialien immer sehr flüssig aus. Es spricht also eigentlich einiges gegen diese Annahme, dass Links neues Abenteuer doch nicht für Wii U erscheint.