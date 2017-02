The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wii U und Switch im Vergleich

The Legend of Zelda: Breath of the Wild leitet als Launch-Titel nicht nur den Start der Nintendo Switch ein, sondern beendet auch als letzter Titel die Ära der Wii U. Vom Inhalt unterschieden sich die beiden Versionen nicht, lediglich grafisch wird man einen Unterschied sehen.

Zwei Videos sollen euch nun den direkten Vergleich der beiden Versionen näher aufzeigen. Wer sich also noch nicht sicher ist zu welcher Version er greifen soll, für den bringen die zwei Videos vielleicht Klarheit.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März für Switch und Wii U erscheinen.