The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wii U-Release noch immer geplant

Nachdem Fans am Anfang der Woche eine Hiobsbotschaft mit der möglichen Verschiebung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhalten haben, war die Sorge groß, dass das Spiel gar nicht mehr für die Wii U erscheinen wird.

Das soll jedoch nicht der Fall sein. Laut aktuellen Berichten zufolge, wird das Spiel nach wie vor auch für die aktuelle Nintendo Konsole erscheinen, obwohl der Release-Termin wohl bereits einige Monate nach dem Launch der Nintendo Switch liegen wird.

Solltet ihr also mit der Anschaffung für die Wii U äugeln, dürft ihr beruhigt sein und den Titel bereits jetzt vorbestellen.