The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Weihnachtsstimmung im Video

Erst kürzlich tauchten unerfreuliche Gerüchte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf, die für eine heiße Diskussion sorgt. Genauer geht es um die Annahme, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U gestrichen wurde und somit nur noch für die kommende Nintendo Switch erscheinen wird.

Leider müssen wir diesbezüglich noch weiter abwarten, denn ein offizielles Statement von Nintendo bleibt noch immer aus. Stattdessen hat das Unternehmen ein neues Video zu dem Titel veröffentlicht, der Anlässlich des kommenden Weihnachtsfest euch in weihnachtliche Stimmung versetzen soll. Link scheint jedenfalls schon in Weihnachtsstimmung zu sein, denn in Hyrule gab es schon den ersten Schnee, aber seht euch das Video einfach selbst an.

Mit dem kleinen, aber feinen Video kommt doch zumindest wieder etwas Freude auf. Auch wenn weiterhin kein genaues Erscheinungsdatum des Titels genannt wird.