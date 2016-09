The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Videoanalyse des bisherigen Materials

In den letzten Tagen gab es doch einiges an neuen Szenen und Gameplay-Material aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen. Da wir in dem großartigen Zeitalter es Internets leben, lassen es sich Leute natürlich nicht nehmen, diese Sachen komplett auseinander zu nehmen.

So haben unsere Freunde von GameXplain ein knapp zweistündiges Video veröffentlicht, das die erschienen Szenen komplett durchanalysiert. Falls ihr genügend Zeit mitbringt, könnt ihr euch das Video sofort anschauen.

Sollte euch das Video nun überzeugt haben, das Spiel vorzubestellen, könnt ihr das natürlich sofort machen.