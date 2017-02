The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Unboxing-Video zur Limited Edition

Nintendo hat ein neues Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Diesmal geht es allerdings nicht um irgendwelches Gameplay-Material zum Spiel, sondern diesmal steht die Limited Edition im Fokus.

Niemand geringeres als Produzent Eiji Aonuma stellt euch die Limited Edition in einem Unboxing-Video näher vor und präsentiert euch die Inhalte. Neben dem Spiel beinhaltet die Edition nämlich eine Statur des Master Swords und den Soundtrack des Spiels, alles verpackt in einer schicken Box mit einem Artwork darauf. Wer jetzt allerdings erst auf den Geschmack gekommen ist und Interesse an der Sonderedition hat, der wird wohl eher in die Röhre schauen, denn die Limited Edition ist ziemlich vergriffen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März 2017 für Switch und Wii U erscheinen.