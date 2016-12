The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Trailer zeigt neue Locations

Im Rahmen der vergangenen Game Awards, wurde ein neuer fantastischer Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Darin könnt ihr nicht nur Link in Aktion erleben, sondern seht auch ein Dorf, einen mysteriösen weiblichen Charakter und weitere Inhalte.

Bei dem Gebiet scheint es sich nicht um das Gebiet zu handeln, das man bereits auf der E3 sehen oder auf der gamescom anspielen konnte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird im Verlauf des Jahres 2017 für die Nintendo Wii und die Nintendo Switch erscheinen.