The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Spielzeit und Weltkarte

Nicht mehr lange, dann können wir mit Link auf neue Abenteuerreise gehen und die riesige Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erkunden. Dass die Welt groß wird, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein, zuletzt hat auch ein Youtuber sich mit der Größe der Spielwelt auseinander gesetzt.

Das ganze Ausmaß der Spielwelt wird euch nun auf einer veröffentlichten Weltkarte präsentiert. Vor wirklichen Spoilern braucht ihr keine Angst haben, denn auf der Karte sind keinerlei Ortsnamen eingetragen. Einige Dataminer haben die Karte aus dem Quellcode entnommen.

Des Weiteren gibt es erste Angaben zur Spielzeit. Die IGN-Autorin Alanah Pearce, gehört zu denjenigen die The Legend of Zelda: Breath of the Wild vorab testen durften. Via Instagram hat sie auch eine Spielzeit angegeben. So benötigte sie zwischen 40 und 50 Stunden um die Kampagne abzuschließen. Außerdem betont sie, dass sie noch längst nicht die 100% im Spiel erreicht hätte, womit sich ihre angegebene Spielzeit nochmal steigern würde. Je nachdem wie euer Spielstil also ist könnt ihr durchaus eine beachtliche Spielzeit erreichen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März für Switch und Wii U erscheinen.