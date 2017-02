The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Pro-HUD-Modus im Video

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im kommenden Monat eines der potentiell besten Spiele des Jahres. Nun ist ein Video aufgetaucht, das euch eine interessante Möglichkeit aufzeigt, den Titel zu spielen.

So habt ihr mit Hilfe des „Pro-HUD-Modus“ die Möglichkeit, HUD-Elemente, wie beispielsweise die Mini-Map oder die Temperaturanzeige, auszublenden. Das hilft vor allem dabei, falls ihr ein paar großartige Screenshots der Umgebung machen möchtet.

Wie das so ausschaut, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März für Wii U und die Nintendo Switch erscheinen.