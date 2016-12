The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo zeigt neues Gameplay

Huch, noch ein Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Korrekt! Denn in dieser Nacht wurde nicht nur ein Trailer veröffentlicht, es gab auch neues Gameplay-Material zu bestaunen.

Darin könnt ihr sehen, wie Bill Trinen und eine weitere Person (deren Namen ich nicht verstehe), eine Quest aus dem kommenden Nintendo Blockbuster zocken, jedoch mit einem fiesen Cliffhanger aufhören.

In dem Video könnt ihr außerdem verschiedene neue Ausrüstung, Waffen und Nahrung für Link bestaunen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird irgendwann im Laufe des Jahres 2017 für die Nintendo Wii U und die Nintendo Switch erscheinen.