The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Neues Gameplay-Video

Nicht mehr allzu lange, dann dürfen sich Wii U-Besitzer und zukünftige Nintendo Switch-Besitzer bald in das Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild stürzen. Wer also noch nicht genug Eindrücke sammeln konnte, der hat nun nochmal die Gelegenheit in einem neuen Gameplay-Video von den Kollegen Gameinformer, sich einen weiteren Einblick in Links neues Abenteuer zu gönnen.

Links neues Abenteuer bietet vor allem eine große, offene Spielwelt mit Survival-Elementen. Aber werft doch einfach mal selbst einen Blick in das Video. Zuletzt wurde für den Titel auch erstmals ein Season-Pass angekündigt und erst kürzlich sind auch nähere Informationen zu den Dungeons aufgetaucht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März für Wii U und Switch erscheinen.