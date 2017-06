The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Neue Amiibos und Release des Expansion Pass

Im Rahmen der E3 2017 Konferenz hat Nintendo einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Genauer werden im Trailer die neuen Inhalte des Expansion Pass gezeigt.

Inhalte Expansion Pass 1

Der erste Expansion Pass enthält die Prüfung des Schwertes, dort werdet ihr ohne jegliche Ausrüstung beginnen und müsst euch von Raum zu Raum kämpfen. Solltet ihr die Herausforderung meistern, könnt ihr die Kraft des Master-Schwerts erwecken. Des Weiteren ist das Feature der Pfad des Helden enthalten, damit lassen sich eure Schritte der letzten 200 Stunden auf der Karte anzeigen.

Der Master-Modus wiederrum lässt euch von Beginn an auf stärkere Gegner treffen und kann somit als ein neuer Schwierigkeitsgrad angesehen werden.

Auch das Teleport-Medaillon wird hinzugefügt, sobald ihr es in Hyrule gefunden habt, könnt ihr euch an einem beliebigen Ort ein Teleportziel erstellen. Allerdings ist es nicht möglich mehrere Teleportziele gleichzeitig zu erstellen.

Weiter enthalten im Expansion Pass sind neue Rüstungen und die Krog-Maske, die es euch erleichtern soll die 900 Krogs zu finden.

Neben dem Trailer wurde auch das Erscheinungsdatum des Expansion Pass 1 preis gegeben, der demnach am 30. Juni 2017 erscheinen wird. Der zweite Expansion Pass hingegen wird irgendwann im Winter 2017 erscheinen.

Außerdem hat Nintendo noch vier neue Amiibos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Hierbei handelt es sich um die vier Recken: Revali, Mipha, Urbosa und Daruk. Diese sollen schon bald erscheinen, ein konkretes Datum wurde allerdings nicht genannt.