The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nähere Details zum zweiten DLC und Artbook

Vor wenigen Tagen erschien die erste Erweiterung zum Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eine zweite Erweiterung soll im Winter 2017 noch veröffentlicht werden.

Nintendo of Europe hat via Twitter nun einige nähere Details zum zweiten DLC veröffentlicht. In einem kleinen Video spendiert Nintendo einen ersten, kurzen Einblick in eine Szene aus Die Ballade der Recken, welche ein Bestandteil des zweiten DLCs sein wird. Außerdem teilte Eiji Aonuma mit, dass die Spieler auch in Die Ballade der Recken in die Rolle von Link schlüpfen werden. Dennoch werdet ihr im Laufe des Abenteuers mehr über Zelda und die vier Recken erfahren.

Mr Aonuma confirmed you'll still play as Link in The Champions' Ballad, but learn more about #Zelda along the way pic.twitter.com/DvRbvQuOeb — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 7, 2017

Des Weiteren wurde bestätigt, dass das Hummer-Shirt aus The Legend of Zelda: The Wind Waker zurückkehren wird. Passend dazu hat Nintendo of Europe ein Bild auf Twitter veröffentlicht welches den Breath of the Wild Link mit dem Shirt zeigt.

Zu guter Letzt gibt es noch gute Neuigkeiten für Sammler, denn ein weiteres Artbook zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild befindet sich in Arbeit.