The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Making-Of veröffentlicht

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist am 3. März wohl das Spiel des Jahres erschienen. Doch wie ist das Spiel eigentlich entstanden? Das beleuchtet Nintendo nun in einer Video-Serie.

Im Making-Of könnt ihr sehen, auf welche Features der Fokus gelegt wurde, wie die Herangehensweise war und erhaltet weitere großartige Eindrücke in die Entwicklung des Spiels. Alle drei Teile könnt ihr ab sofort anschauen.