The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Kurioser Kampf im Video

The Legend of Zelda: Breath of the Wild steckt einfach voller Möglichkeiten und kurioser Ideen. So sind Spieler bereits auf interessante Möglichkeiten gestoßen, bestimmte Aufgaben im Spiel zu lösen. Doch die folgende Sache ist nochmal eine ganze andere Liga.

Denn der Twitter-User ‏ hat es hinbekommen, einen Wächter und einen Iwarok in einen Kampf zu verwickeln, sodass sich die beiden Gegner bekämpfen. Genauso episch wie es klingt, sieht es auch im passenden Video aus.

A Guardian and a Stone Talus got into a fight and this might be the greatest game ever made pic.twitter.com/AMkTcPepoT — Tristan Cooper (@TristanACooper) 21. März 2017

Tristan hat noch weitere interessante Sachen entdeckt, sodass sich ein Besuch auf seinem Twitter-Account lohnt.