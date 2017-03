The Legend of Zelda: Breath of The Wild – In den Top 10 der Metacritics

The Legend of Zelda: Breath of The Wild ist definitiv ein voller Erfolg, das zeigen auch sämtliche Testwertungen. Somit kommt Links neues Abenteuer erstmals wieder an den hochgelobten Erfolg von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, welches 1998 für Nintendo 64 erschien.

Auch der Metascore des Titels liegt hoch, stolze 98, nur sehr knapp unter Ocarina of Time welches es auf einen Score von 99 schaffte. Das neue Abenteuer von Link, schafft es somit dennoch unter die Top 10 der Metacritic und belegt sogar den 4ten Platz. Ein Abenteuer was man also nicht verpassen sollte und selbst erlebt haben sollte, auch wenn die eigenen Meinungen gerne auch mal auseinander gehen, so ist die große Mehrheit sich dennoch einig, dass The Legend of Zelda: Breath of The Wild ein absolut gelungenes und einzigartiges Erlebnis ist.

Solltet ihr noch keine Switch besitzen, den Titel aber jetzt schon spielen wollen, dann könnt ihr auch zur Wii U-Version greifen.