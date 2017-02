The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Guard Trailer

Nichtmal mehr einen Monat müssen wir warten und es gibt endlich wieder ein neues Zelda in welches wir für viele Stunden eintauchen dürfen. Nach so einer langen Wartezeit, haben die Fans sich das aber auch verdient. Ganz frisch aus den tiefen und dunklen Hallen der Trailerfabrik gibt es mit dem „Guard Trailer“ neues Gameplay Material zu bestaunen. Untypisch und ohne richtigen Sound kommt das ganze Video daher was etwas merkwürdig erscheinen mag, dem ganzen aber eine Gewisse Atmosphäre verleiht. Viel Spaß damit.

Freut ihr euch genauso wie ich darauf wieder mit link fesselnde und spannende Abenteuer zu erleben? Zelda gehört doch seit der Kindheit einfach irgendwie dazu, oder nicht? Was verbindet ihr mit dem Franchise? Lasst uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März 2017 für die Nintendo Switch und Wii U.