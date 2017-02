The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Goldstatus

Lange hat es gedauert, doch der Zeitpunkt ist endlich hier: The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist fertig. Wie heute bekannt wurde, hat das Spiel den Gold-Status erreicht.

Breath of the Wild wurde erstmals im Januar 2013 für die WiiU angekündigt. Erstes Gameplay folgte dann auf der E3 ein Jahr später und die Veröffentlichung sollte ursprünglich 2015 stattfinden.

Nach einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit wurde das Open-World-Zelda zuletzt während der Präsentation der Nintendo Switch im Januar gezeigt und mit dem nun endgültigen Release-Datum versehen. Nintendo hat jetzt noch fast einen ganzen Monat Zeit, um das Spiel rechtzeitig Anfang März in den Handel zu bringen.

Der folgende Tweet stammt von Yasuyuki Honne, welcher sich auf der Feier zur Fertigstellung des Spiels befand. Im Hintergrund zu erkennen: Shigeru Miyamoto(neben der Person mit der grünen Mütze).

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März zeitgleich mit der Nintendo Switch Konsole. Die WiiU-Version ist ebenfalls ab diesem Tag erhältlich.