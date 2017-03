The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Geht mit Link auf ungewollten Tauchgang

Falls ihr momentan ebenfalls eure gesamte Freizeit in The Legend of Zelda: Breath of the Wild investiert, sollte euch aufgefallen sein, dass Link im aktuellen Abenteuer nicht tauchen kann und ihr somit nur auf Seen schwimmen könnt.

Doch nun ist ein Glitch aufgetaucht, der euch in die Unterwasserwelt von Hyrule entführt. So hat der Twitter-User Swiffy22 eine Methode entdeckt, die ihr am Grunde der Gewässer in der Spielwelt laufen könnt. So hat er sich zuerst von einem Iwarok treffen und in einen See schleudern lassen und festgestellt, dass er sich anschließend am Boden fortbewegen kann.

Uhhhhh, so, I found a glitch. pic.twitter.com/DsPf5G6RjK — Swiffy22 スウィフィー (@Swiffy22) 19. März 2017

Doch scheint ihr euch selbst Anhand einer Bombe in die Unterwasser-Position begeben zu können.

Man kann jedoch davon ausgehen, dass Nintendo schon bald einen kleinen Patch veröffentlichen und das Problem beheben wird.