The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Gameplay-Material von der Nintendo Switch

Es ist schon länger bekannt, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht nur für die Wii U erscheinen wird, sondern auch für die neue Nintendo Switch. Ein würdiger Abschied für die Wii U und gleichzeitig das Einläuten einer neuen Ära Nintendos.

Bisher hat man nur Gameplay aus der Wii U-Version gesehen und nun können wir erstmals Gameplay-Einblicke aus der Nintendo Switch-Version erhaschen. Präsentiert wurde das Gameplay-Material in der Sendung The Tonight Show. Dort begrüßte Jimmy Fallon seinen Gast, den Präsidenten von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. Und dieser hatte eine Nintendo Switch im Gepäck mitsamt dem neuen Zelda-Titel. Da dürfte nicht nur Jimmy Fallon überrascht gewesen sein, sondern auch so manch ein Fan.

Da geht doch die Vorab-Präsentation ein wenig unter. Denn bevor die beiden Zelda auf der neuen Nintendo Switch antesten, wurde Super Mario Run vorgestellt. Denn der Klempner wird ab dem 15. Dezember auch die Smartphones unsicher machen.