The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Erstmals mit Season-Pass

Wie Nintendo nun bekannt gab wird das Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild erstmals mit einem Season-Pass bedacht. Dieser beinhaltet zwei DLC-Pakete und wird zum Preis von 19,99 Dollar angeboten.

Zudem seid ihr auf den Season-Pass angewiesen, solltet ihr Interesse an den Zusatzinhalten haben, denn einzeln werden die zwei DLC-Pakete nicht erwerbbar sein. Sowohl die Nintendo Switch als auch die Wii U-Version von Links neuem Abenteuer werden mit dem Season-Pass bedacht.

Season-Pass Inhalt:

DLC Pack 1 erscheint im Sommer 2017

Fügt eine Cave of Trial-Herausforderung hinzu

Einen neuen, hohen Schwierigkeitsgrad

Ein neues Feature für die Ingame-Karte

DLC Pack 2 erscheint Weihnachten 2017

Fügt neue Herausforderungen hinzu

Neuer Dungeon

Neue originelle Geschichte

Zudem, sobald ihr den Season-Pass erwerbt, werden im Spiel drei neue Schatztruhen auftauchen. Diese werden neben nützlichen Items auch ein exklusives Kleidungsstück für Link beinhalten. Bei dem Kleidungsstück handelt es sich um ein Shirt mit dem Nintendo Switch Logo, welches Link auf seiner Abenteuerreise dann tragen kann.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März 2017 für Wii U und Switch erscheinen.