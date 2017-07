The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Die Amiibo der Recken im 4-Pack

Im Rahmen der E3 2017 hat Nintendo Amiibo-Figuren zu den vier Recken aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Etwas später kündigte Nintendo für Japan ein 4-Pack der Recken an, welches Urbosa, Revali, Mipha und Daruk umfasst.

Wie nun bekannt ist, wird es dieses Pack auch in Europa geben, da es auf der offiziellen, deutschen Website von Nintendo aufgetaucht ist. Wer also Interesse an allen vier Recken hat, der kann die Amiibo-Figuren in einem Pack erwerben anstatt alle einzeln zu kaufen. Unklar ist allerdings noch der Preis des 4-Packs und auch ein konkretes Erscheinungsdatum der Amiibo steht noch aus.

Bisher ist nur bekannt, dass die Figuren im Winter 2017 erscheinen sollen.