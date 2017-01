The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Deutsche Synchro und neues Gameplay

Nicht mehr lange, dann dürfen wir uns endlich in das neue Abenteuer The Legend of Zelda: Breath of the Wild werfen zusammen mit der neuen Konsole, der Nintendo Switch. Erst kürzlich wurde uns auch ein neuer, atemberaubender Trailer zu Links neuem Abenteuer präsentiert.

Genaue diesen Trailer gibt es nun nochmal in deutscher Fassung und damit meine ich keine Untertitel, sondern sogar deutsche Synchronisation. Somit wird es erstmals in der Seriengeschichte von The Legend of Zelda, eine deutsche Sprachausgabe geben. Alleine dafür lohnt es sich nochmal den Trailer anzusehen um sich ein Bild über die deutsche Synchro zu machen. Wer genau allerdings die deutschen Sprecher sind, wurde noch nicht veröffentlicht.

Zudem wer noch nicht genug von Links neuem Abenteuer gesehen hat, für diejenigen gibt es noch neues Gameplay aus dem Nintendo-Treehouse-Livestream.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird zusammen mit der Nintendo Switch am 3. März erscheinen.