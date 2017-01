The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Der Grafikvergleich im Video

Auch wenn The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor allem mit der Nintendo Switch in Verbindung gebracht wird, erscheint der Titel auch noch für die Wii U.

Doch welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Versionen? Das haben sich auch die Kollegen von ninten2tv und einen Vergleich zwischen der Next Gen- und Current Gen-Fassung an Hand von früherem Material veröffentlicht. Dabei kann man schon einige Verbesserungen erkennen.