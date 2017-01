The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das letzte Wii U-Spiel von Nintendo

Traurig, aber wahr: The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird das letzte Spiel von Nintendo sein, was für die Wii U erscheint. Trotzdem stellt Nintendo damit nicht den kompletten Support für die (noch) aktuelle Konsole ein.

Denn wie Reggie Fils-Aime in einem Gespräch mit Polygon bekannt gibt, befindet sich zwar kein Titel mehr in Entwicklung, jedoch wird beispielsweise der Online-Service noch eine ganze Weile aktiv bleiben. Grund dafür ist, dass sich Titel wie Splatoon oder Mario Kart 8 großer Beliebtheit erfreuen.

Außerdem sollen noch immer Spiele, sei es Retail oder digital, verkauft werden, sodass Fans weiterhin Titel auf ihrer Konsole zocken können.